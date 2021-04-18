Париж ждет сигналов от Москвы

Франция выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужна деэскалация. Необходимо, чтобы российский лидер подал соответствующие сигналы о снижении напряженности в этом регионе", – подчеркнул министр.

Обеспокоенность наращиванием военной активности на востоке Украины выразил 18 апреля и папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения", – сказал Франциск, выдержку из проповеди которого приводит ТАСС.

Понтифик заверил в своей духовной близости к украинскому народу и попросил всех молиться, упомянув также о тяжелой гуманитарной ситуации в регионе.