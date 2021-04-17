РПЦ надеется, что Папа Франциск откажет Зеленскому

В Русской Православной Церкви считают, что Папа Римский Франциск не приедет с визитом на Украину, чтобы не оказаться втянутым в "ту или иную форму признания раскольников". Об этом в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24" заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Если говорить о Папе Франциске, то он человек, который мыслит реалистично. Я думаю, что он, конечно, на это не пойдет и не примет приглашение Владимира Зеленского", – сказал митрополит Иларион.

Напротив, отметил митрополит Иларион, патриарх Варфоломей примет приглашение. Патриарх Варфоломей анонсировал свой планируемый визит в Киев в конце ноября 2020 года.

Как считает митрополит Иларион, патриарх Варфоломей игнорирует факт того, что на Украине существует многомиллионная Украинская православная церковь.

Иерарх РПЦ напомнил, что у УПЦ 12,5 тысяч приходов, более 100 архиереев, более 250 монастырей и миллионы верующих.

Митрополит Иларион уверен, что своим будущим визитом патриарх Варфоломей попытается показать миру, что есть только созданная им так называемая автокефальная церковь.

Русская православная церковь не признала за Православной церковью Украины канонического статуса. Это стало причиной разрыва РПЦ с архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.