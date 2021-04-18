У Чехии попросили доказательства причастности России к взрыву

Почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ "Альфа" Сергей Гончаров считает, что Чехия должна доказать обвинение в причастности спецслужб России к диверсии на складе боеприпасов в 2014 году. Пока же заявления чешских властей похожи на провокацию, заявил Сергей Гончаров "Интерфаксу".

Сергей Гончаров уверен, что без доказательств России можно "приписать" любую операцию: покушение на семью Скрипалей в Великобритании, катастрофу малазийского рейса MH-17 в Донбассе, и якобы отравление оппозиционера Алексея Навального. России хотят предъявить претензии, что она "то травит, то убивает", заявил Гончаров.

Тем временем, Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов и объявить в розыск двух граждан России – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Чешские власти считают, что под дипломатическим прикрытием в стране работают российские разведчики, которые причастны к взрыву склада. Тогда погибли два человека.

Обвинения в адрес Петрова и Боширова Чехия не раскрывают, но считает совершенное преступление тяжким.

"Великобритания полностью поддерживает наших союзников в Чехии, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы"", – заявил министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.