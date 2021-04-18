Чешская русофобия: высылка дипломатов и атака кетчупом

Посол Чехии вызван в МИД России после того, как накануне объявили о высылке 18 российских дипломатов. А в воскресенье, 18 апреля, у здания российского посольства в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. Когда представитель группы, которая выразила чешскому правительству недоверие, попытался об этом рассказать через громкоговоритель, у него вырвали микрофон и начали избивать. Вмешались бойцы спецназа.

Свою речь глава чешского МИД начал с, кажется, искреннего сожаления о том, что отношения Москвы и Праги вынужденно пострадают. Но, как известно, всему, что сказано до слова "но", не стоит придавать значения.

"Как министр иностранных дел, я решил выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были четко идентифицированы нашей секретной службой как сотрудники российских спецслужб: СВР и ГРУ. 18 сотрудникам посольства России необходимо покинуть Чехию в течение 48 часов", – заявил вице-премьер, который исполняет обязанности главы МИД Ян Гамачек.

Количество высылаемых дипломатов беспрецедентно за всю историю отношений РФ с Восточной и Центральной Европой. По словам экспертов, прими Россия зеркальные ответные меры, посольство Чехии в Москве придется закрывать – людей там просто не останется. Однако последствия Прагу, судя по всему, не пугают: вопрос российской агрессии не только заявлен на уровне главы кабинета министров, но и будет вынесен на встрече глав внешнеполитических ведомств всего Евросоюза.

"Основываясь на явных доказательствах, полученных от наших служб безопасности, должен констатировать, что существует обоснованное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, подразделения 29155, к взрыву боеприпасов во Врбетице. Был причинен огромный материальный ущерб, возникла серьезная угроза для многих жителей, но прежде всего погибли два наших гражданина – ни в чем не повинные отцы семейств", – указал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Повод не свежий, но вполне ложащийся в общую канву антироссийской истерии. Взрывы на складе боеприпасов в Врбетице произошли еще в 2014 году, уничтожив 10 тонн различных снарядов. Ссылаясь на источники в правительстве Чехии, местные СМИ заявляют: российский спецслужбы ликвидировали хранилище, чтобы не допустить вывоза находящихся там боеприпасов на Украину. За семь лет расследований и разбирательств версия российского следа выдвигается впервые, до этого чешское правительство неоднократно возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие складами.

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", – заявил по этому поводу российский МИД.

Конкретные имена предполагаемых исполнителей не называются, но заслуживает внимания свежее заявление чешской полиции, объявившей граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова в розыск. Тех самых Боширова и Петрова, что были обвинены Великобританией в отравлении Скрипалей.

"Ради того, чтобы создать этот пропагандистский эффект, сиюминутный буквально, они готовы вот на это пойти. Мне трудно представить себе, чтобы кто-то всерьез, да занимался взрывами на территории Чехии, да еще и на уровне спецслужб, да еще в качестве планового мероприятия. Это вообще вне всякой логики. Какая-то мания величия или мания преследования, я не знаю, но, что-то из этой области. Больше из медицинской чем из политической", – убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Симптомы Чехия демонстрирует и правда тревожные. Не дождавшись окончания расследования, Чехия уже заявляет о вероятном отказе от сотрудничества с Росатомом. Российская госкорпорация могла быть приглашена для участия в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы".

"Поступила очень серьезная информация. И если будет подтверждено, что Россия ответственна за такие деяния, то последствия не заставят себя ждать. Я считаю, но это лишь мое мнение, что в таком случае Росатом не стоит допускать не только к самому конкурсу, но и к предварительным процедурам и переговорам об участии в нем", – указал вице-премьер Чехии, министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Демонстрация невероятной лояльности антироссийскому курсу, и в этом смысле агрессия Чехии будто эхо громогласных заявлений Вашингтона, либо выполнение его прямой воли, либо попытка ему подыграть?

"Я, честно говоря, конечно, не верю в какие-то совпадения и неожиданности, и все это, конечно, ожидаемо. Соединенные штаты Америки высылают десять российских дипломатов, Польша после этого высылает трех российских дипломатов. Ну, казалось бы, с Польшей все понятно, и тут вдруг Чехия идет по этому же пути. Нужно следовать в фарватере линии Вашингтона, а с Вашингтоном все понятно – это санкции", – прокомментировал ситуацию руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

В фарватер вашингтонской линии ложатся и протесты у посольства РФ в Чехии. Но едва ли русофобские лозунги, выкрикиваемые активистами, оскорбительные плакаты и кетчуп, выливаемый на стену российского диппредставительства, обострит ситуацию сильнее, чем это уже сделали официальные власти.