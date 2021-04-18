Сторонники и противники России сошлись перед посольством РФ в Праге

Во время воскресного митинга, проходившего перед российским диппредставительством в столице Чехии, произошла стычка между активистами группы "Миллион мгновений", занимающих антироссийскую позицию, и их противниками.

Как сообщает ТАСС, около сотни манифестантов собрались перед посольством России на акцию протеста против якобы имевших место действий российских спецслужб, по версии чешского правительства причастных к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

При этом митингующие развернули плакаты и транспаранты оскорбительного характера. В ситуацию вмешались люди, пришедшие выразить поддержку России – их было около десяти человек.

После короткого противостояния, вызванного борьбой за обладание громкоговорителем, в дело вступил полицейский спецназ, дежуривший на месте событий. Одного человека задержали.

Это уже не первый инцидент около посольства РФ – ранее ограду дипломатического представительства облили кетчупом, пражская полиция задержала с поличным семерых хулиганов.

Напомним, что власти Чехии сделали громкое заявление о причастности граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова к подрыву хранилища, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, на Украину и в Сирию.

Помимо этого из страны будут высланы 18 сотрудников посольства РФ в Чехии которые, по мнению местных властей, являются сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ назвал поступок властей Чехии беспрецедентным решением", принятым "под голословными и надуманными предлогами".