Задержаны облившие кетчупом посольство России в Праге

Пражская полиция задержала хулиганов, которые накануне облили кетчупом ограду, окружающий территорию посольства РФ в Чехии, сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ. Он уточнил, что на месте были задержаны 7 человек в связи с подозрением в совершении административного правонарушения в отношении имущества. Хулиганы доставлены в местное отделение.

СМИ связывают хулиганскую выходку с реанимированным "делом Врбетице", где в 2014 году был взорван склад боеприпасов. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.