Собкор агентства "Спутник в Чехии": власти страны затеяли нечистую игру

Официальные источники в Праге повторяют версию обострения отношений между Россией и Чехией, которую связывают с российской угрозой безопасности страны. Как сообщил в эфире программы "60 минут" корреспондент агентства "Спутник в Чехии" Владимир Франт, дело дошло до призывов полностью прекратить дипломатические отношения с Россией.

"Складывается впечатление, – отметил Владимир Франт, – что у чешского политического руководства нет ни плана, ни концепции будущих отношений с Россией. Представители правительства во время брифинга очень сильно нервничали и было похоже, что они заигрались в очень крупную и нечистую игру, которая для Чехии может плохо закончится".

Эксперты и аналитики в самой Чехии отмечают, что наперекор обычной практике, когда власти вначале предъявляют некую фактуру, а уже потом следуют жесткие меры в виде высылки дипломатов. В данном случае не было предъявлено ничего, что делало бы обвинения обоснованными.

Корреспондент отметил, что на определенном этапе правительство дало обратный ход и уже не обвиняет Россию в государственном терроризме против Чешской Республики, заявляя о приватном характере инцидента на военном складе в 2014 году.

"Настораживает только, – подчеркнул Владимир Франт, – что Чехия намеревается обратиться в структуры Евросоюза и НАТО с обвинением, что Россия напала на одного из членов альянса".