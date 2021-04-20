Песков: Чехия пытается походить на старших товарищей за океаном

Чехия в отношениях с Россией пытается непредсказуемыми и агрессивными действиями походить на старших товарищей за океаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что поведение Праги является безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений и лишенным смысла.

"Выглядит это все как такие попытки быть похожими вот в этих непредсказуемых, каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть", – сказал Песков.

Как сообщает "Россия 24", Песков заявил, что Владимир Путин не планирует общаться с руководством Чехии в связи с обострением двусторонних отношений и взаимной высылкой дипломатов.

На прошлой неделе чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Затем правительство Чехии исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС. В ответ России выслала из России 20 сотрудников чешского посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию "маразматическим парадом".