Британский дипломат прибыл в суд, где рассмотрят дело Навального

Представитель посольства Великобритании приехал в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрено дело оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, он прибыл еще за час до начала заседания.

Возле здания суда усилены меры безопасности, там дежурят полицейские, но их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда. Также пока там нет сторонников оппозиционного политика.

Ранее официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова отметила, что со стороны представителей иностранных государств сохраняется интерес к судопроизводству по делам Навального. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления "коллективного Запада" о Навальном – это вмешательство во внутренние дела России.

По версии следствия, в июне прошлого года Навальный разместил в своем блоге видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко выражал поддержку поправок в Конституцию, и написал комментарий, порочащий честь и достоинство ветерана и подрывающий его репутацию. Свою вину оппозиционер не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

На этой неделе Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская Тишина".