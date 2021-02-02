Не все иностранные дипломаты смогли объяснить интерес к Навальному

Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда рассматривается ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. На суде присутствуют представители иностранных посольств. Корреспондент ВГТРК Павел Мельник попытался узнать, что делают дипломаты на заседании.

В Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой опубликовано видео из здания Мосгорсуда. Павел Мельник спросил у одного представителя иностранного посольства, почему на заседании так много дипломатических сотрудников. В ответ последовала лишь фраза: "No comment" ("Без комментариев").

Журналист также попытался узнать у других дипломатов, с чем связан такой повышенный интерес к процессу, но они лишь уклонялись от ответов.

Впрочем, представители РИА Новости спросили в посольстве США о присутствии в суде американских дипломатов.

"Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру – наблюдать за судебными процессами в стране пребывания", – ответили в посольстве.

В МИД Латвии ранее подтвердили, что латвийские дипломаты и их коллеги из других стран присутствуют в суде. Глава ведомства Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter: "Мы напоминаем России о ее обязательствах в рамках Европейской конвенции о защите прав человека".

Согласно последним данным, у здания Мосгорсуда задержано более двухсот человек. В районе усилены меры безопасности.