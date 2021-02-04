Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время беседы были обговорены актуальные вопросы. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отсылаясь к недавнему разговору президента России с американским коллегой, политики поддержали продление СНВ-3 до 2026 года. Они отметили, что это поспособствует улучшению общей ситуации в области международной безопасности, а также стратегической стабильности.

Лавров, обсуждая ситуацию с Алексеем Навальным, указал Блинкену на то, что США должны уважать законодательство и судебную систему России. Российский министр обратил внимание американского госсекретаря на то, что в Штатах имеются проблемы с преследованием лиц, участвующих в протестах после президентских выборов.

Сергей Лавров сообщил Энтони Блинкену, что Россия открыта для нормализации комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Министр также обратил внимание на то, что Москва готова к обоюдному устранению накопившихся проблем по части функционирования диппредставительств России и США на территории двух стран. Госсекретарь поприветствовал данное решение и сообщил о возможности организации экспертного диалога.

Сенат утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепа в конце января. Американский политик родился в семье выходцев из России.