Путин о России и Европе: любовь должна быть взаимной

Россия и Европа – по сути, одна цивилизация. У них есть общие фундаментальные вещи, прежде всего общая культура, считает президент России Владимир Путин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Путин подчеркнул, что крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией.

Они указывали на то, что Россия часть Европы – и географически, и в культурном смысле. При этом Путин добавил, когда наступит позитивный этап в отношениях Европы и России: когда к диалогу будут подходить по-честному, избавившись от фобий из прошлых веков.

Со стороны Москвы, считает глава российского государства, готовы подняться над этими проблемами.

"Мы к этому готовы, мы будем к этому стремиться, – подчеркнул Путин. ‑ Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны".

Кроме того, Путин призвал к единым действиям всех стран в условиях пандемии коронавируса, потому что эпидемии не знают границ. Выступление Путина на форуме транслировал телеканал "Россия 24".