Мир, будущее человечества и любовь: о чем говорил Путин в Давосе

Одна из главных мировых новостей последних суток связана с фундаментальными вопросами мира и будущего человечества. Россия и США решили продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Накануне Владимир Путин обсудил его в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Главы государств выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности и условились в ближайшее время завершить все необходимые процедуры. Поздравив Байдена с началом работы на посту президента, Владимир Путин заявил, что нормализация отношений двух стран отвечала бы интересам всего международного сообщества. С этой же темы президент начал свое выступление перед участниками "давосской недели". В этом году из-за пандемии традиционные встречи бизнеса с лидерами государств проходят в режиме онлайн. Владимир Путин назвал главные цивилизационные вызовы.

Заснеженные улицы и шато швейцарского Давоса в этом году не дождались ни политиков, ни бизнесменов. Как и почти вся международная жизнь, в онлайн ушел и Всемирный экономический форум. Его вот уже 40 лет бессменный председатель Клаус Шваб передал слово Владимиру Путину. И его, и экспертное сообщество интересует, как, по мнению российского президента, мир может перейти от конфронтации к сотрудничеству.

— Вчера вы по телефону говорили с президентом Байденом и договорились продлить Договор о стратегических вооружениях. Это очень позитивный исторический признак.

— Безусловно, это шаг в правильном направлении. Но, тем не менее, противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, невозможен. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось. Здесь, тем не менее, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, сокрушением традиционных ценностей, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни.

Из ситуационного центра Кремля Владимир Путин описал непростые реалии начала третьего десятилетия 21 века. Много лет мировая экономика росла, несмотря на все кризисы. В цифрах мир, безусловно, стал богаче. Но даже в развитых странах, не говоря о развивающихся, доходы распределяются несправедливо.

"Кому достались доходы, ответ известен, он очевиден — одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась. И знаете в какую величину? Втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", — заявил Владимир Путин.

Противоречий все больше, а готового рецепта, как их устранить, пока нет ни у кого. Вот о чем рассказал глава государства:

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению не устойчива, а недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили. Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет".

Обострение социальных проблем и международной обстановки тоже, считает Владимир Путин, следствие экономического перекоса. Миллионы людей чувствуют себя обманутыми и успокоить их проще всего, найдя общего врага.

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение, недовольство своих граждан. И мы это уже видим, ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер — подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность. Применение под тем или иным надуманным предлогом умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это то, что не может нас не беспокоить".

Пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию сферы высоких технологий. IT-компании и так были влиятельными, а теперь стали могущественными. Настолько, что от соцсетей был отключен даже президент США. Частные компании, способные блокировать государства и мобилизовывать миллионы людей, это не из фантастики — это уже происходит.

"Это уже не просто гиганты какие-то там экономические. По отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользователей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни. Да и с точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических бизнес-процессов. Может быть это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидации больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать? Мы все это видели только в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю", — отметил Владимир Путин.

Справедливый доступ к вакцине от коронавируса — еще одна задача, стоящая перед планетой. Препарат "Спутник V" зарегистрирован уже в 14 странах, и Россия готова дальше делиться своими технологиями. При этом многие другие производители готовы работать только с теми, кто прививку способен оплатить.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня, прежде всего, гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу. Потому что, много раз об этом сказали уже, эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги. Она не имеет границ. Для инфекции, пандемии границ не существует, поэтому нам нужно извлечь уроки из текущей ситуации", — считает российский президент.

На правах председателя и человека, знакомого с Путиным еще с начала 90-х годов, Клаус Шваб задал свой вопрос:

— Как вы видите будущие отношения между Россией и Европой?

— Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого, от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков. Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от таких фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях. Мы к этому готовы, мы этого хотим. И мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны — она должна быть взаимна.

Спросить о чем-либо президента России была возможность и у 80 представителей бизнеса со всего мира. Но эту часть беседы на Давосском форуме услышали только онлайн-участники.