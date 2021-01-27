Путин: человечество рискует потерять целые цивилизационные материки

Президент России Владимир Путин считает, что человечество может потерять целые цивилизационные и культурные материки. Об этом глава государства заявил в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Владимир Путин обратил внимание на нарастание международных противоречий. В таких условиях есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, когда все будут бороться против всех. Такое положение может стать предпосылкой к попыткам разрешить возникнувшие противоречия через поиск внешних и внутренних врагов, к разрушению традиционных ценностей, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни.

Российский президент отметил, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями. Из-за этого человечество может потерять целые цивилизационные материки.

Владимир Путин призвал избежать такой перспективы, которая похожа на мрачную антиутопию. Глава государства считает, что необходимо обеспечить развитие по иной, гармоничной и созидательной траектории.

Ранее во время выступления в Давосе Путин заявил, что во время пандемии коронавируса обострились экономические и социальные проблемы общества. Это вызвало всплеск популизма.