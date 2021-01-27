Путин: внутренние проблемы могут подтолкнуть ряд стран к поиску виновных за рубежом

В наступившем десятилетии мир может столкнуться с обострением международных проблем. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на Давосском экономическом форуме, который проходит в онлайн-формате. Выступление президента РФ транслировал телеканал "Россия 24".

"Явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии – это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем, – сказал Путин. – Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить".

По его словам, примеры того, как некоторые страны "обвиняют во всех бедах" некоего внешнего врага, можно видеть уже сейчас.

"Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает", – констатировал российский лидер. По его мнению, можно ожидать и давления "на те страны, которые не согласны с ролью послушных, управляемых сателлитов".

Изменить ситуацию и укрепить международное доверие поможет взаимозависимость стран в решении острых текущих проблем.

"В достижении наших национальных целей развития мы открыты для самого широкого международного сотрудничества​, – отметил российский лидер​​. – И уверен, что кооперация по вопросам глобальной социально-экономической повестки позитивно повлияла бы и на общую атмосферу в мировых делах".

В своем выступлении Путин также обратил внимание на нарастание международных противоречий. В таких условиях есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, когда все будут бороться против всех, считает он.