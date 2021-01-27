"Игра без правил" грозит появлением новых горячих точек, заявил Путин

Попытки давления на страны, которые не желают быть послушными сателлитами, применение торговых барьеров, финансовых, технологических и информационных ограничений – подобная "игра без правил" критически повышает риски одностороннего применения оружия и появления новых горячих точек. Об этом заявил Владимир Путин на экономическом форуме в Давосе, сообщает телеканал "Россия 24".

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. Мы это уже видим. Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает", – добавил российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин отметил усилия России, Турции и Ирана в области стабилизации ситуации в Сирии. Москва, Тегеран и Анкара и сейчас помогают налаживать политический диалог в Арабской Республике, считает президент.