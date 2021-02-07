Степашин и Шевченко рассказали о работе с Ельциным

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в эфире телеканала "Россия 1" поделился воспоминаниями о работе с Борисом Ельциным.

"На обиженных воду возят. Как поставил, так и снял. Мне вообще приятно было, когда Борис Николаевич сказал, что правительство Степашина работало хорошо, потому я отправляю в отставку. Я оценил его чувство юмора", – рассказал Степашин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

В свою очередь Владимир Шевченко, бывший шеф президентского протокола, объяснил, почему все годы хранит верность этой семье. "Когда он уже заканчивал работу, он сказал: "Владимир Николаевич, вы останетесь со мной?" Я сказал: "Останусь до конца". И так держу свое слово. И считаю, что я сделал правильно", – подчеркнул Шевченко.

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. На Новодевичьем кладбище в Москве прошли памятные мероприятия, участие в которых принял Владимир Путин. Глава государства также возложил цветы и к могиле Евгения Примакова, который стал еще одним символом новой России. 1 февраля на Новодевичьем был похоронен и Василий Лановой – человек, на чьих фильмах президент вырос и с кем вместе несколько раз встал в ряды "Бессмертного Полка". Путин поклонился и его могиле.