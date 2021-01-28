В Москве простились с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько

В ЦКБ прощаются с бывшим вице-премьером, помощником главы российского правительства 64-летним Сергеем Приходько. Он скончался после продолжительной болезни. Открытый гроб был установлен в траурном зале Центральной клинической больницы. Проститься с Сергеем Приходько пришли его коллеги по работе в Кремле и в правительстве.

У гроба стоят венки, горят свечи, сообщает РИА Новости. Похороны Сергея Приходько состоятся 27 января на Троекуровском кладбище Москвы.

В 1997 году Сергей Приходько стал помощником президента России, работал с Борисом Ельциным. Затем работал замруководителем администрации, начальником управления президента по внешней политике.

В 2012 году чиновник был назначен первым замглавы аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина. Первым замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько в 2018 году назначил вернувшийся из Кремля в Белый дом премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2020 году Приходько стал помощником нового главы российского кабмина Михаила Мишустина.

Проститься с бывшим вице-премьером приехал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил свои соболезнования семье умершего.

"Мы познакомились более 20 лет назад, – отметил Медведев в своей речи на прощании. ‑ И Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Сергей Приходько всю жизнь работал на государство и делал свою работу исключительно добросовестно. Медведев добавил, что Приходько был хорошим человеком, с которым можно было поговорить, посоветоваться и провести свободное время.

"Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил, ‑ рассказал о Приходько в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. ‑ И на его примере очень многому учились. Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил".