Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

На 65-м году жизни скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабинета министров, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Приходько умер от продолжительной болезни. Однако о причине смерти ничего не сообщается. О дате и месте похорон также пока не известно.

Приходько стал помощником президента РФ в 1997 году, затем занимал пост замглавы президентской администрации, а также начальником управления президента по внешней политике. С 2004 года по 2012 год был помощником президента РФ.

В 2012 году занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства, в 2013 году стал руководителем аппарата правительства. В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Приходько первым замглавы аппарата правительства.

С 2020 года Приходько работал в качестве помощника главы кабмина Михаила Мишустина.