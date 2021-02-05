Названа причина смерти Владимира Высоцкого

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий скончался в результате сердечной недостаточности. О причине смерти сообщила его вдова Наталья Высоцкая.

"Владимир Сергеевич скончался в ночь на пятницу от остановки сердца", – сказала Высоцкая РИА Новости.

Адмирал умер в пятницу, 5 февраля, в возрасте 66 лет. Похоронят его в понедельник, 8 февраля.

"Похороны Владимира Сергеевича состоятся 8 февраля на Троекуровском кладбище. Прощание – с 10:30 до 11:30", – сообщил агентству "Интерфакс" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Высоцкий был главкомом ВМФ в 2007-2012 годах, а с 2013-го работал заместителем гендиректора уранодобывающего холдинга АРМЗ. На предприятии отметили, что Высоцкий внес большой вклад в развитие российской уранодобывающей промышленности.

"Владимир Сергеевич являлся примером безупречного служения Родине. Его имя навсегда вписано в историю Военно-морского флота и атомной промышленности Российской Федерации", – сказано в заявлении АРМЗ. Представители предприятия особо отмечают его "безупречную грамотность, компетентность, профессиональную мудрость и стратегический подход к делу".

Высоцкий был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.