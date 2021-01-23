Громов не боялся непопулярных решений

Первый главком ВМФ России Феликс Громов был вынужден принимать самые непопулярные решения, вспоминает адмирал Владимир Комоедов, служивший вместе со скончавшимся Громовым.

Ранее сообщалось, что Громов скончался накануне на своей даче возле подмосковного Можайска. Адмиралу было 83 года. Назначенный на эту должность в постсоветской России, Громов принял флот в самое сложное для страны время, вспоминает Косоедов. Он был хорошим моряком, выполнял свои обязанности на высоком уровне, цитирует сослуживца Громова РИА Новости. По воспоминаниям Комоедова, Громову пришлось провести массовые сокращения, сдавать корабли на металлолом из-за нехватки средств для содержания флота.

Адмирал отметил, что командующему ВМФ удалось удержать флот "на плаву" в непростое время. На флоте к Громову относились с уважением и о нем сохранится добрая память.