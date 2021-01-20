Главный комсомолец, дипломат, замминистра: умер Борис Пастухов

В Москве в возрасте 87 лет скончался Борис Пастухов. Человек, который от секретаря Бауманского райкома поднялся до первого секретаря ЦК ВЛКСМ. При Андропове был смещен на должность главы госкомитета по делам издательств, но и на этом посту с головой ушел в работу, например, бился за издание Пастернака. Затем был послом в Дании и Афганистане. А по возвращении в Москву стал замминистра иностранных дел, затем был правой рукой Евгения Примакова.

Те, у кого в жизни когда-то был комсомол, Бориса Пастухова обязательно вспомнят таким.

"Политбюро ЦК во главе с товарищем Брежневым безраздельно, горячо и единодушно, одобряем и поддерживаем!" – говорил Пастухов с трибуны в 1978 году.

ВЛКСМ эпохи БАМа. Освоение Сибири, Заполярья, великие стройки. Пожалуй, это пик комсомольского движения.

С 1977-го по 1982-й – Борис Пастухов – первый секретарь и видят его не только в Кремле, как здесь, с пионерами.

"Будьте готовы! – Всегда готовы!", – обращался Пастухов в том же 1978 году к пионерам.

Но и в обществе молодых космонавтов, хоккеистов, и, конечно, на самой главной стройке – Байкало-Амурской магистрали, БАМе.

Борис Николаевич Пастухов всегда охотно вспоминал свои комсомольские годы: "1958 год, тогда их было 350 или 380 человек. А когда я уходил из комсомола – их было 700 тысяч. Стройотрядовцев".

Однажды, во время очередного приезда на БАМ руководителя ВЛКСМ, молодой корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин решил высказаться о всех проблемах стройки.

"Читай по бумажке, речь согласуют, а я вылез как дурак. Но Пастухову это страшно понравилось, он сразу стал мне отвечать, стал называть меня Володя, предложил чаю попить, ещё обсудить", – вспоминает то время Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты "Комсомольская правда".

Пастухов, как говорят, пробил наверху известную полярную экспедицию "Комсомольской правды" с Дмитрием Шпаро на лыжах к Северному полюсу в 1979 году.

"Мы послали ему телеграмму, что всё хорошо, приближаемся, Борис Николаевич, что мы полны сил и нельзя ли нам пойти на лыжах дальше до Канады? Он нам прислал испуганную телеграмму: что, куда, вас здесь ждут!" – говорит Дмитрий Шпаро путешественник, писатель.

А потом, как сам рассказывал Борис Пастухов – была тихая уютная Дания – чрезвычайный полномочный посол. И вот оттуда – таким же чрезвычайным послом послали в Афганистан.

"Тяжелейшее время, потому что войска уже были вывезены. В принципе все там было понятно по Афганистану. Как говорится, подчищал хвосты, а это самое тяжелое. Но он справился на самом высоком уровне", – рассказывает Борис Громов, Герой Советского Союза, генерал-полковник.

Он снова приехал в Кабул через 20 лет – уже в ранге вице-президента Торгово-промышленной палаты. Мы вместе ходили по развалинам старых советских зданий.

"Здесь очень много "пустых" денег, свободных денег, вернее сказать", – говорил Пастухов.

И в ранге замминистра иностранных дел – с Евгением Примаковым, и министром по делам СНГ, когда участвовал в урегулировании конфликтов: грузино-абхазских, армяно-азербайджанских, он, действительно был отличным дипломатом. Он всегда очень ценил идейных людей, говоря про них так – он "наш", он "корчагинец".

Видимо, потому что сам был таким.