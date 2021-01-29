Василий Лановой. Актер, который служил своей Родине

На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. В первых числах января он был госпитализирован с коронавирусом. О месте и времени прощания с любимым актером театр имени Вахтангова, где Лановой служил всю жизнь, сообщит позднее.

"Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Так говорил Павел Корчагин, роль которого Лановой исполнил в 1956 году. "Мы этот монолог проходили еще в школе, – рассказывал он. – Однажды учитель сказал: "Хлопцы, закройте двери на ножку стула. Як кто узнает, що я вам читал, мне голову вырвуть".

Это было в октябре 41-го в окупации в украинском селе Стрымба. Мальчишкой он увидел войну, пули над головой свистели. И было для Ланового темы важнее. И были всегда по плечу пропахшие порохом мундиры.

Он всегда останавливался у памятника героям фильма "Офицеры". Улыбался в прошлое, кланялся своему Иване Варавве. "Есть в картине самое главное – русский дух и могучий патриотизм русского человека, – говорил он. – Очень часто после этой картины подходили и говорили: "Я пошел в офицеры из -за вас".

У отца и матери – три класса на двоих, а он – первый аристократ советского кино: Вронский, Анатоль Курагин и Шервинский. "В 13 лет я читал уже: "Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья".

Но дороже любого графа был король пляжа из "Полосатого рейса". Единственный комедийный эпизод в кино.

"Один раз в кино мне дали маленький комедийный эпизодик! – жалел он. – Говорили, лицом не вышел для комедии. Им виднее, наверное. Поэтому в театре я пользовался любой возможностью играть комедийные роли".

Когда в театр еще ходили за мечтой, Лановой в "Принцессе Турандот" двадцать лет играл принца Калафа. "Кино – это все-таки сладкая, очаровательная любовница, а театр – это родной дома", – признавался она.

"Я всегда говорил, что жизнь – это обман. Что нас поселяют в нее, не спрашивая согласия, а выставляют из нее против нашей воли. И что любим мы только ушедших", – говорил его герой в спектакле театра Вахтангова.

Он всю жизнь служил единственной вахтанговской сцене и всегда был со своей страной. С портретами родителей Лановой возглавлял шествие "Бессмертного полка". Ведь нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой.