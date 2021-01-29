"Бессмертный полк" запускает акцию воспоминаний о Лановом

Акцию воспоминаний о народном артисте СССР Василии Лановом запустит "Бессмертный полк России". Лучшие публикации будут размещены на ресурсах движения, хэштег акции #нашЛановой.

На своих страницах в соцсетях каждый может рассказать о том, каким Герой труда Российской Федерации Василий Лановой был лично для него, отметили в пресс-службе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

87-летний Василий Лановой был символом и душой "Бессмертного полка" с момента учреждения организации в 2015 году, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Ланового не стало 28 января 2021 года. Он умер от коронавируса COVID-19.

"Чат взорвался от слов скорби. Это большая потеря для культуры, для всех, кто считает себя патриотом и любит нашу великую Родину", – отметила Цунаева.

Она призналась, что ей кажется, что Василий Лановой был с ней всегда – сначала как главный герой "Алых парусов", как Павка Корчагин и как один из героев фильма "Офицеры".

Лановой еще при жизни стал легендой, отметил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Созданный им образ комвзвода Ивана Вараввы воплотил в себе лучшие качества русского офицера, ‑ продолжил Турчак, ‑ стал эталоном для многих поколений людей, выбирающих военную службу".

По мнению Турчака, актер многое делал для патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне.

"Невозможно представить "Бессмертный полк" без этого человека, неизменно возглавлявшего шествие в День Победы", – подчеркнул российский сенатор.

Василий Лановой с 1957 года служил в Театре Вахтангова. Он играл спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди наград артиста орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".

Соболезнование в связи с кончиной Ланового высказал президент России Владимир Путин. Прощание с народным артистом СССР пройдет 1 февраля в Вахтанговском театре. Театр снимет из репертуара спектакль "Посвящение Еве". Похоронят Ланового на кладбище Новодевичьего монастыря.