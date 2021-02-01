Люди собираются у театра Вахтангова задолго до прощания с Лановым

Задолго до начала прощания с народным артистом СССР Василием Лановым около Театра им. Евгения Вахтангова собрались десятки человек. Как сообщалось, артист ушел из жизни 28 января на 88-м году жизни.

Церемония прощания начнется в 10:00 и продлится до полудня. Вместо афиш на фасаде театра размещены фотографии Василия Ланового.

Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

В начале января Лановой был госпитализирован с коронавирусом, обследование показало поражение легких 5%, ему поставили диагноз "пневмония".

28 января директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что из-за ухудшения состояния Лановой переведен в реанимацию, однако спасти его не удалось, актер скончался в тот же день.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен зрителям по 99 киноролям, в числе которых: "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Полосатый рейс", "Семнадцать мгновений весны", "Петровка, 38" и другим.

В 1957 года начал играть в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, где на его счету – более 50 ролей.

Актер удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Почета, ордена Дружбы народов, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", звания Героя Труда Российской Федерации и многих других.