Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о кончине Народного артиста СССР Василия Ланового. На своей странице в Instagtam он написал: "Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой".

Как сообщалось, в четверг Василий Лановой был переведен в реанимацию, так как врачи отметили ухудшение его состояния. Также в СМИ появились данные о том, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В начле января 2021 года Василий Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко, заразились коронавирусом. Они были госпитализированы, хотя у Купченко болезнь проходила бессимптомно.