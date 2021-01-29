"Бессмертный полк" – вечный памятник Василию Лановому

Сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что ставшее уже традиционным шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником одному из основателей этой акции актеру Василию Лановому, который был ее "сердцем и душой".

Всенародно любимый актер Василий Лановой скончался поздним вечером в четверг, 28 января, на 88-м году жизни. Ранее он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией с женой Ириной Купченко.

По словам Елены Цунаевой, уход Василия Ланового – ужасная потеря для всех, кто любил его творчество. Она подчеркнула, что актер был "душой и сердцем" "Бессмертного полка" не только в России, но и за рубежом, он очень много сделал для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Василий Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он – Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда Российской Федерации, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.