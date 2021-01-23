Громова похоронят 26-го на военном мемориальном кладбище

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Феликс Громов будет похоронен 26 января на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Как сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, церемония прощания начнется в 11:00.

Громов умер 22 января на 84-м году жизни на своей даче под Можайском. О причине смерти не сообщается, пишет ТАСС.

Адмирал Владимир Комоедов, служивший вместе с Громовым, рассказал, что первый главком ВМФ был вынужден принимать самые непопулярные решения.

Назначенный на эту должность в постсоветской России, Громов принял флот в самое сложное для страны время: из-за нехватки средств ему пришлось провести массовые сокращения, сдавать корабли на металлолом. Однако Громову удалось удержать флот "на плаву", подчеркнул Комоедов.