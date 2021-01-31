Умер вице-президент Российского философского общества Сергей Дудник

В воскресенье ушел из жизни вице-президент Российского философского общества, директор Института философии СПбГУ Сергей Дудник.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СПбГУ, ученому было 65 лет.

Коллектив Санкт-Петербургского университета запомнит профессора Дудника как прекрасного преподавателя и умелого организатора. Коллеги соболезнуют родным ученого, сказано в сообщении.

Дудник начал карьеру в СПбГУ в 1985 году на кафедре исторического материализма. В 2014 его назначили директором Института философии.

Также Дудник известен организацией Дней философии в Санкт-Петербурге.