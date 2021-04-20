В США умер 42-й вице-президент

В США скончался бывший вице-президент Уолтер Фредерик Мондейл. Ему было 93 года. Причина смерти не сообщается.

Мондейл был генпрокурором Миннесоты с 1960 года, затем в течение 12 лет представлял штат в Сенате США. Также он занимал пост вице-президента в администрации Джимми Картера с 1977 по 1984 год.

При президенте Билле Клинтоне Мондейл был послом США в Японии.

По мнению политологов, Мондейл изменил в США роль вице-президента. Он играл активную роль как во внешней, так и во внутренней политике Вашингтона.