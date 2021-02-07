Умер столетний экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Ушел из жизни экс-госсекретарь США Джордж Шульц. Ему было сто лет. Печальную новость на своем сайте сообщил Институт Гувера при Стэнфордском университете, не указав причин смерти.

В публикации отмечается, что Шульц пытался дипломатическим путем поспособствовать окончанию холодной войны, четко придерживался своих принципов, а также добивался вещей, казавшихся невозможными. Он не боялся ни международных проблем, ни локальных и считал доверие крайне важным и в работе, и жизни.

Институт Гувера добавил, что бывший шеф американской дипломатии помог Соединенным Штатам установить крепкие отношения со странами АТР.

Джордж Шульц родился 13 декабря 1920 года в Нью-Йорке. Учился в Принстонском университете и МТИ, служил в морской пехоте. При Ричарде Никсоне был министром труда, а затем – финансов. Госсекретарем (60-м по счету) стал при Рональде Рейгане.