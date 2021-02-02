Скончался бывший министр сельского хозяйства России Назарчук

В Алтайском крае скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Александр Назарчук.

Его тело было обнаружено в доме в поселке Солнечный Первомайского района. Как рассказали РИА Новости в СУСК по Алтайскому краю, по факту смерти проводится проверка. Следователи ночью работали на месте. "Причина смерти пока не установлена – в таком возрасте она может быть практически любой", – сказал собеседник агентства.

Александру Назарчуку был 81 год. С 1994 по 1996 год он возглавлял Минсельхоз. Был членом Совета Федерации. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.