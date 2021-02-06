Александр Козлов умер в больнице

Александр Козлов, возглавлявший Орловскую область с 2009 по 2014 годы, скончался на 72-м году жизни, сообщает столичное правительство региона. Козлов умер в московской больнице после продолжительной болезни.

Закончив Казанский финансово-экономический институт, Козлов с 1984 года работал в Минфине СССР, с 1991 году — на нескольких должностях в правительстве РФ, в том числе в качестве замминистра сельского хозяйства РФ и завтделом региональной политики в аппарате правительства РФ.

О дате прощания с бывшим главой Орловщины и о месте похорон будет сообщено дополнительно.