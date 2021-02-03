В Барнауле сегодня простятся с Александром Назарчуком

В Барнауле сегодня простятся с экс-министром сельского хозяйства и продовольствия РФ Александром Назарчуком. Он погиб в результате несчастного случая, сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Церемония прощания пройдет в Парламентском центре в первой половине дня. Похоронят политика на Власихинском кладбище.

По предварительной информации, почётный гражданин края и экс-председатель парламента скончался у себя дома 1 февраля вечером. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом из-за обледенения дымохода. По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, Александр Назарчук был тесно связан с АПК Алтайского края. После вуза работал главным агрономом в совхозе "Гуселетовский", затем был назначен его директором. С 1986 года Назарчук работал первым зампредом алтайского агропромышленного комитета. В середине 90-х – министром сельского хозяйства России в Москве. Вернувшись в край, до 2008 года был депутатом Заксобрания.