Экс-министр сельского хозяйства России умер от отравления угарным газом

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РФ Александр Назарчук погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное правительство и краевое Законодательное собрание.

По предварительной информации, известный политик, почётный гражданин края и экс-председатель парламента скончался у себя дома накануне вечером. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом из-за обледенения дымохода. По данному факту возбуждено уголовное дело статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Установлено, что Назарчук приехал в свой дом, расположенный в посёлке Солнечный. В зимний период в нём никто не проживал. Он планировал навести порядок и остался на ночь. Разжег газовый котел, однако помещение не отапливалось. Назарчук попытался его отремонтировать самостоятельно. По версии знакомых погибшего, все это время газ поступал в комнату, из-за чего Александр Григорьевич почувствовал себя плохо, не смог вовремя выйти на воздух и задохнулся.

Напомним, Александру Назарчуку был 81 год. Родился в Романовском районе и в 90-х годах входил в число самых влиятельных политиков в России. в период с 1994 по 1996 год занимал должность министра сельского хозяйства РФ, после чего вернулся на Алтай и возглавил региональный Совет народных депутатов, а затем Алтайское краевое Заксобрание. Назарчук был также основателем координационного совета трансграничного региона Казахстана, Китая, Монголии и России "Наш общий дом – Алтай". В 2019 году он стал почетным гражданином Алтайского края.

"Недавно с Сашей вместе отмечали Рождество. Сидели, разговаривали. Человек он был крепкий, ничего не предвещало трагедии. Для Алтайского края это огромная потеря. Он был выдающейся личностью, без страха шел по жизни, и хорошо понимал, что такое развитие крестьянства и сельского хозяйства", – отметил экс-губернатор Александр Суриков.

По словам коллег и друзей Александра, он останется в памяти, как человек принципиальный, умеющий отстаивать собственные взгляды, но при этом признавать правоту других. Умеющий ценить дружбу и выстраивать взаимоотношения с людьми.

Губернатор Виктор Томенко, региональное правительство, председатель Заксобрания Алтайского края Александр Романенко выразили родственникам бывшего министра глубочайшие соболезнования. Церемония прощания с ним состоится 3 февраля с 10 до 13 часов в Парламентском центре. Похоронят Назарчука на Власихинском кладбище.