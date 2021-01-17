Политики соболезнуют в связи с кончиной Николая Антошкина

Соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника авиации Николая Антошкина, который умер утром 17 января от последствий COVID-19, выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что Антошкин все жизнь посвятил служению стране и людям, делал все для развития ветеранского движения, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

"Светлая память о Николае Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Бывший председатель Совета министров СССР, а ныне член Совета Федерации Николай Рыжков помнит Антошкина как волевого, смелого, но в то же время скромного человека, грамотного специалиста, который принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Я относился к нему с большим уважением", – сказал Рыжков, слова которого приводит РИА Новости.

Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, членом которого был Антошкин, написал в телеграмм-канале: "Удивительный был человек. Прошел огромную и достойнейшую жизнь! Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, легендарный летчик, настоящий герой".

Парламентарий особо отметил оптимизм и энергию своего коллеги. По мнению Николаева, каждый, кто работал с Антошкиным, может этим гордиться.

Соболезнования в связи с кончиной генерала-полковника Антошкина выразил и сенатор Алексей Пушков. Они с Антошкиным были коллегами по Госдуме шестого созыва. "Достойный, смелый, сильный человек. Приношу искренние соболезнования его семье и близким", – написал Пушков в Twitter.