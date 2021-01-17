Николай Антошкин умер после заражения коронавирусом

В Москве на 79-м году жизни скончался Герой Советского Союза, известный летчик, активный участник ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС генерал-полковник Николай Антошкин.

Николай Антошкин скончался в больнице. По словам руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, Антошкин болел коронавирусом, его слова приводит РИА Новости. О дате прощания и месте похорон сообщат дополнительно. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано завтра после согласования с Воздушно-космическими силами и родными Антошкина.

Антошкин известен своим активным участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В первые сутки пожар в реакторе пытались тушить традиционными методами: водой и с земли. После предложения академика Валерия Легасова с пламенем начали бороться, используя смесь песка и бора. Операцией по сбросу смеси с воздуха руководил Антошкин. Также летчик лично совершил несколько вылетов над разрушенным энергоблоком.

Позднее Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе знаменитого "Бурана", а также руководил эвакуацией космонавтов из районов приземления. В последние годы возглавлял Клуб Героев Советского Союза, был депутатом Госдумы VI и VII созывов, работал с молодежью.