Антошкин был высоким профессионалом и беззаветно служил Родине

Глава комитета Госдумы по обороне, герой России Владимир Шаманов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося от ковида Николая Антошкина. И подчеркнул, что вклад этого замечательного человека в развитие обороноспособности России сложно переоценить.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил,, что Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой, он участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС. И был автором многих важных законов.

Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов отметил, что Антошкин был отзывчивым человеком. Его смерть стала невосполнимой утратой, сообщается на сайте ГД.

Герой Советского Союза, известный летчик, активный участник ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС генерал-полковник Николай Антошкин скончался в Москве на 79 году жизни от последствий коронавируса.