Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве

Под звуки трубы к обелиску города-героя Ленинграда в Александровском саду у стен Московского Кремля возложил цветы президент России Владимир Путин. Осада Ленинграда в Великой Отечественной войне длилась почти 900 дней. Сегодня Санкт-Петербург отмечает 77-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. Для главы российского государства блокада Ленинграда – история из жизни его родителей. Во время блокады погиб старший брат Путина.

Из Александровского сада Путин отправится в Музей Победы на Поклонной горе. Здесь он осмотрит экспозицию "Подвиг народа", открытую к 75-летию Великой Победы. Несколько уникальных трехмерных панорам, почти 7 тысяч экспонатов и 22 фильма-реконструкции позволяют воссоздать историческую реальность военного времени и показать вклад советского народу в победу над нацизмом.

На Поклонной горе в Москве Владимир Путин даст старт создающий эффект присутствия онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Проект посвящен самой трагической странице Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и подвигу его жителей.

Ленинград был заблокирован вражескими войсками 8 сентября 1941 года. Блокада города на Неве была прорвана 18 января 1943 года. До полного снятия блокады ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

За годы блокады, по разным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек. на Нюрнбергском процессе фигурировала численность погибших в 632 тысячи, только для трех процентов из них причиной смерти стали артобстрелы и бомбежки. Остальные умерли от голода. Одно из свидетельств – дневник 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, в который она заносила даты смерти своих знакомых и родных. Дневник девочки был предъявлен в числе доказательств преступлений нацизма на международном военном трибунале в Нюрнберге.