29 января 2021 13:10

Песков не слышал про "Блокадный хлеб"


Assosiated Press

В Кремле не знают об акции "Блокадный хлеб", в рамках которой в память о жителях и защитниках Ленинграда на мероприятиях раздают кусочки хлеба, расфасованного по 125 граммов.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится много различных акций, но информацией о непосредственно этом мероприятии у него нет.

Ранее сообщалось, что 27 января – в годовщину полного снятия блокады Ленинграда – Владимир Путин возложил в Александровском саду Москвы цветы к обелиску города-героя. Во время войны в Ленинграде погиб его старший брат, а отец был тяжело ранен при защите северной столицы.

Всего же за почти 900 дней блокады, по разным оценкам погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек, подавляющее большинство от голода.

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