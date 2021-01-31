Блокада Ленинграда: выстоять помогла высокая человеческая правота

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград" в Москве, в Александровском саду. А затем побывал на Поклонной горе, в Музее Победы, осмотрел историческую галерею "Лица Победы" и ознакомился с масштабной экспозицией "Подвиг народа". Как память жертв блокады почтили в Петербурге?

День полного снятия блокады называют еще Ленинградским Днем Победы. У него есть свой символ – лента повторяет цвета колодки медали "За оборону Ленинграда": оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зеленый – цвет жизни, победившей, несмотря ни на что.

Настоящее дитя войны профессор Наталия Карлова родилась в осажденном Ленинграде в марте 1943-го. Ее появление на свет для всего Второго медицинского института, где работали родители, стало лучшим доказательством торжества жизни над смертью.

"Хотели назвать меня Блокада. И, надо сказать, называли почти полгода, пока профессор Меерович – а он был ректором сказал: не надо девочке портить жизнь – блокада когда-нибудь закончится, давайте назовем ее Наталией", – вспоминает Карлова.

Мама заведовала кадрами, отец – хозяйственной частью. Доставлял зерно по Дороге жизни, часто из рейсов привозил подобранных там детей. Это были дети, едва не погибшие в результате бомбардировок. Немецкая авиация вела настоящую охоту на автомобили, идущие по Дороге жизни.

Роза Филиппенкова вспоминает, как ее группа попала под огонь во время эвакуации. Ее и еще троих братьев и сестер вывезли по Дороге жизни, уже когда самое жуткое время – первая блокадная зима – было позади. Это тогда норма хлеба упала до 125 граммов. Отключили свет, тепло и воду, а морозы стояли 30-градусные. Встали трамваи. А злобные ночные и дневные обстрелы продолжались. Слепые и прицельные. Всех трудоспособных жителей призвали на оборонные работы. Дети часто оставались одни.

"У меня был трехлетний брат, которого надо было вырастить и выкормить. А мне было 10, но я была уже взрослым, самостоятельным человеком", – говорит блокадница Татьяна Давыдова. Она рассказывает, как, оставив брата дома, бегала на прорубь за водой и в булочную за хлебом, как ей, десятилетней девочке, приходилось перешагивать через тела умерших. Брата она спасла. В "Блокадной книге" Гранин и Адамович отмечали что те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, как ни странно, выживали чаще.

Особую роль в жизни блокадного города сыграло радио. С помощью тарелок-приемников ленинградцы держали связь с большой землей и друг с другом. С первых дней войны, отправив половину сотрудников на фронт, Ленинградское радио работало на победу. Музыкально-концертное вещание сначала казалось неуместным, но после некоторой заминки по просьбе слушателей музыку вернули в программу. А еще к микрофону встали артисты, поэты, писатели. В сражающемся городе их единственным оружием оставались голос и слово. Ольга Берггольц говорила, что нигде радио не значило так много, как в Ленинграде в дни войны. Приходили письма: "Радио пусть говорит. Без него страшно, без него, как в могиле".

К годовщине Ленинградской Победы Дом радио передает в Государственный архив кино-, фото-, фонодокументов 68 папок с магнитными пленками. На них – живой голос блокадного Ленинграда. Звук метронома, сигнал тревоги, объявления, транслировавшиеся по громкоговорителям, звуки бомбардировки, крик матери, потерявшей дочь. Репортажи с фронта. Вот обращается к горожанам Дмитрий Шостакович.

В циркуляре Гиммлера Ленинград приводился как пример поведения жителей, обороны города, создания неприступной крепости. Циркуляр завершался фразой: "Ненависть населения создала важнейшую движущую силу обороны". Но нет, не ненависть – вспоминают блокадники – великая, высокая человеческая правота и оправданность борьбы до последнего дыхания позволили Ленинграду дожить до полного снятия осады.

"В тот день был салют. То, что я увидела, я на всю жизнь запомнила. Когда раздался обстрел – то представьте себе – вся масса легла, а потом, когда увидели фейерверк, вскочили, обнимаются, целуются. Столько счастья было и слез", – говорит блокадница Наталья Коржавина.

Какими они были, простые ленинградцы, как они смогли выдержать такое, что пережить невозможно, как в невыносимых условиях продолжали бороться и отстояли свой великий город, рассказывает "Непокоренный Ленинград" – новый проект Музея Победы на Поклонной горе. В день полного снятия блокады его открывает президент. Здесь воссоздан блокадный быт – патефон и плакаты – в оконном проеме, объявление о тишине – на стене у двери дома. Лаборатория, где ученые из хвои делают витаминные коктейли для жителей, болеющих цингой. Студия, где диктор читает ежедневные сводки "Совинформбюро". Вот легендарная "Публичка" – библиотека, продолжавшая работать и в блокаду. А это – лица победы. Архив, созданный Музеем Победы. Информация, которая здесь хранится, предоставляют родственники тех, о ком они хотели бы рассказать.

Для президента блокадные даты – это еще и даты личные, семейные. Он не раз говорил об этом в интервью. На Невском пятачке был ранен его отец Владимир Спиридонович Путин.

"Мама ходила к отцу в госпиталь после ранения, а он ее из своей так называемой пайки подкармливал. Давал ей продукты. А потом сам начал падать в обмороки голодные, потому что отдавал почти все. Медперсонал это заметил, и ее перестали пускать в госпиталь. Когда он уже встал на ноги, пошел навестить ее дома. Пришел и увидел, что из дома выносят трупы, и среди этих трупов обнаружил и маму. Но выяснилось, что она была жива еще. Еее занесли назад, она осталась жива. У меня такое впечатление, что родители не любили говорить об этом. Все-таки во время войны они потеряли ребенка, моего брата, которого я никогда не видел. Трагедия, тяжело было, не любили говорить об этом", – рассказал Владимир Путин.

Родной брат Владимира Путина Виктор лежит на Пискаревском кладбище. "У меня здесь – даже не знаю, где – похоронен родной брат, которого я никогда не видел, но я знаю о нем из рассказов родителей. В 1942 году детей с целью спасения забирали из семей, и у мамы тоже забрали ребенка. К сожалению, он заболел и умер. Сообщили, что умер, но так и не сообщили место захоронения, так что вполне вероятно, что он здесь где-то и захоронен", – вспоминает президент. Два года спустя в архивах Пискаревского мемориала найдут подтверждение: Виктор Владимирович Путин двух лет от роду был похоронен здесь в 1942-м.

Это самое большое в мире братское захоронение жертв войны. Умерших везли со всего города и хоронили в братских могилах. Траншеи обозначены лишь годами: 1941-й, 1942-й, 1943-й. Никто из родных потом не узнает, где именно лежит их блокадник, поэтому здесь принято цветы класть ко всем могилам. И крохотные кусочки хлеба. Дань памяти героям, умиравшим, но не сдавшим Ленинград.