Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе

В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент России Владимир Путин посетил столичный Музей Победы на Поклонной горе.

Как передает телеканал "Россия 24", глава государства осмотрел интерактивную экспозицию "Подвиг народа", которая разместилась на площади свыше 3000 квадратных метров и включает в себя почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, голограммы, подлинные артефакты и элементы театра.

На базе экспозиции 27 января открыт иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград".

Владимир Путин также ознакомился с еще одним мультимедийным проектом музея – депозитарием "Лица Победы", который призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей бывшего СССР и стран-союзников.

Ранее он возложил в Александровскому саду венок к обелиску Ленинграда.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. А полностью город был освобожден 27 января 1944 года.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллиона человек, при этом подавляющее большинство умерли от голода.