Путин назвал методы нацистов геноцидом

Фашисты во время Великой Отечественной войны развязали настоящий геноцид русского народа, считает президент РФ Владимир Путин.

"Абсолютно очевидная вещь, это и был геноцид", – сказал он во время посещения Музея Победы на Поклонной горе. Кадры визита главы государства в музей показал телеканал "Россия 1".

"Это Сталин сказал: "Гитлеры приходят и уходят. А народ немецкий остается". А фашисты-то хотели, чтобы исчез сам русский народ. Большая разница", – подчеркнул президент.

27 января, в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, Путин побывал в Музее Победы на Поклонной горе. Подробности визита главы государства в музей были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".