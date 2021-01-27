Живая история: в музее Победы открылась иммерсивная выставка

При участии главы государства стартует крупный музейный проект, посвященный 77-й годовщине снятия Ленинградской блокады. Экспозиция "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" – иммерсивная. То есть, при ее создании были использованы современные технологии погружения в реальность.

Ровно 77 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Но эта история никогда не станет давней. Тем более для президента, чей отец воевал на Невском пятачке и был ранен.

Сегодня, в эту памятную дату, Путин – в музее Победы на Поклонной горе.

Проекту "Лица Победы" – чуть больше года. От прочих архивов он отличается тем, что всю информацию, которая здесь хранится, предоставляют родственники тех, о ком они хотели бы рассказать.

Это давно уже международный проект. Потому что откликнулись граждане из всех бывших союзных республик, и не только. Архив, который может вобрать в себя около 190 миллионов историй – по числу жителей Советского Союза к началу войны.

Здесь истории тех, кто не только прошел через горнило фронта – труженики тыла, партизаны.

Это уже больше, чем музей. Здесь 7 тысяч экспонатов, предметов – из того времени. Так что погружение – полное. Кажется, сам воздух наполнен запахами пороховых сороковых. Разбитые немецкими бомбами квартиры, целые дома, кирпичная пыль. Почувствовать, как это, когда мир рушится вдруг и навсегда, а враг – вот он. Линия фронта, окоп.

Почти живая диорама – за счет эффекта кино. Почти документальное.

"Всё максимально достоверно. Сейчас вы видите момент, когда уже почти погрузили ящики и будет авианалет", – рассказал Игорь Угольников, заслуженный артист России, режиссёр, продюсер.

Музей Победы необычен еще и тем, что многое здесь можно потрогать. А для юных посетителей – правнуков и праправнуков героев – это очень важно. Или вот поговорить с сестричкой из тылового госпиталя.

"Не хватало медикаментов, они там их стирали на морозе", – поясняет Ирина Душенко.

Вот легендарная "публичка" – ленинградская библиотека. Она во время войны не закрывалась ни на один день.

"Сделано так, что можно нажать и на экране появляются крылатые фразы", – рассказывает экскурсовод.

И конечно только благодаря современным технологиям удалось вместить всю сокровищницу в этот – один единственный зал.