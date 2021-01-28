В Санкт-Петербурге отметили 77-ю годовщину снятия немецко-фашистской блокады

Празднование 77 годовщины полного снятия блокады Ленинграда по традиции начинается с Невского проспекта, дом 14. Там висит памятная табличка "Граждане, при артобстреле эта сторона улиц наиболее опасна".

Любой житель блокадного Ленинграда знал, что самые тяжелые орудия фашистов бьют с Пулковских высот, траектория падения такова, что ходить надо по нечетной стороне Невского. С 7 утра сюда несут цветы, к вечеру таблички почти не видно за гвоздиками.

Самое страшное место в городе. На Пискаревском кладбище похоронено больше полумиллиона защитников города. Сегодня здесь – тысячи человек, они идут нескончаемым потоком.

Никто не забыт и ничто не забыто – бессмертные слова Ольги Берггольц сказаны именно здесь, но повторяют их по всей стране. Сегодня дан старт акции "Слово победителя". Волонтеры записывают воспоминания блокадников. Добровольцы будут навещать ветеранов весь год и фиксировать их рассказы, которые затем сложатся в летопись победы.

Как выглядела блокадная норма хлеба, сегодня показывают школьникам в Самаре. Рядом – продуктовые карточки, без которых смерть была неминуема.

"Когда ты собственными глазами видишь эти нормы хлеба, тот ужас, который творили нацисты – естественно, это производит неизгладимые впечатления", – считает Анастасия Ходырева, представитель оргкомитета акции "Блокадный хлеб".

Волонтеры и просто неравнодушные граждане сегодня, кажется, объехали, поздравили и выслушали всех блокадников без исключения.

В Нарьян-Маре осталось всего две жительницы блокадного Ленинграда – сегодня горожане спешат к ним с цветами. Под окнами защитника осажденного города в Таджикистане – целый оркестр.

В Ленинградской области военные показывают девяностолетнему Виктору Иванову современный щит родины – новейшие зенитные ракетные системы С-400, которые охраняют покой страны.

В Москве также вспоминают страшные 872 дня блокады. Валентина Матвиенко возлагает цветы на Поклонной горе. "Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев", – говорит Валенина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

О том, в каких условиях приходилось жить и бороться ленинградцам, сегодня, уже в современном Петербурге, показывают участники поисковых и реконструкторских движений. Во дворе городской капеллы – образцы оружия и быта тех лет.

"Чтобы не было каких-то заблуждений, иллюзий – что случилось бы с городом, если бы кончилось иначе, чем оно кончилось. Чтобы ребята все это понимали, все это помнили и не совершали ошибок", – уверен Станислав Стрелков, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного объединения "Клубы исторической реконструкции России" в городе Санкт-Петербурге.

А завершается этот день в непобежденном городе, как и 77 лет назад – победным салютом.