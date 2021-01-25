"Великая перезагрузка": Давосская неделя начинается онлайн

На Всемирном экономическом форуме выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". Также в дискуссиях примут участие лидеры двух десятков государств. В том числе Китая, Индии, Японии, Франции, Германии, Италии, Республики Корея и ЮАР.

Главная тема, которую будут обсуждать в рамках встреч звучит как "Великая перезагрузка". То есть в центре внимания, конечно, пандемия коронавируса и ее последствия.

Всего предполагается участие более 1,5 тысяч человек из 70 стран. Помимо глав государств и правительств, это руководители международных организаций, включая ООН и ее структурные подразделения, а также лидеры мирового бизнеса.

Традиционный формат, который ежегодно проходит в январе в швейцарском Давосе, в этом году по понятным причинам перенесли. Организаторы говорят о проведении очного мероприятий в Сингапуре с 13 по 16 мая. "Давосская неделя" пройдет как раз в онлайн формате в привычный период зимой. Кроме того, 6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления".

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно. При этом каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, наша страна делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров.