Собянин: эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад

Эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни.

Как отметил Собянин, в Москве сейчас действуют минимальные ограничительные меры, если сравнивать с другими городами.

"Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад, – цитирует Собянина ТАСС. – Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни".

Эти заявления мэр сделал во время посещения коронавирусного госпиталя ГКБ номер 24, развернутого в одном из павильонов ВДНХ. Здесь Собянин встретился со студентами медицинских вузов и ординаторами, которые участвуют в борьбе с эпидемией. Он поздравил из с Днем студента и отметил их заслуги.

Тем временем президент России Владимир Путин пообщался со студентами в режиме видеоконференции, встречу транслирует телеканал "Россия 24". Глава государства заявил, что эпидемиологическая обстановка действительно стабилизируется.

"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", – указал он.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на понедельник, 25 января, число новых случаев заболевания за сутки составило около 19,3 тысячи. Это минимальный показатель с ноября 2020 года.