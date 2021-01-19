Собянин: на этой неделе станет понятно, как будет развиваться заболеваемость

На этой неделе станет понятно, в какую сторону будет развиваться в дальнейшем эпидемиологическая обстановка в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Мероприятие транслировал телеканал "Россия 24".

Мэр отметил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве снизилась на 18 процентов. Это, по его словам, позволило разгрузить коечный фонд.

"Сегодня количество свободных коек составляет около 40 процентов, – отметил Собянин. – Это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы".

При этом в Москве прививки от коронавируса сделали уже около 200 тысяч человек, и больше половины из них – люди старше 60 лет.

"Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток – 25 тысяч", – добавил градоначальник. Он добавил, что в Москве развернуто 120 стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

Мэр обратил внимание на то, что в течение новогодних праздников в Москве сложилась позитивная обстановка.

"В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", – подчеркнул он.

Говоря об эпидемиологической ситуации в стране в целом, Собянин отметил, что после Нового года в большинстве регионов обстановка улучшилась.

"Понятно, что у нас был разрыв цепочек передачи коронавируса в течение 10 дней, во время каникул, с одной стороны, – отметил мэр. – Но с другой стороны, люди все равно общались, ездили, посещали курорты и так далее".

Поэтому, по его словам, несмотря на позитивную динамику в борьбе с коронавирусом, риски еще сохраняются.

"Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше", – заключил Собянин.

По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, число новых случаев заболевания за сутки упало ниже 22 тысяч. За минувшие 24 часа было выявлено 21 734 заболевших коронавирусом. Таким образом число новых случаев заболевания с начала 2021 года продолжает устойчиво снижаться.