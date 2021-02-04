Собянин: ситуация с ковидом в Москве постоянно улучшается

Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". По словам градоначальника, показатели заболеваемости сейчас находятся на уроне сентября прошлого года.

"Эпидемиологическая ситуация сегодня демонстрирует постоянное улучшение​​​. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения", – сказал Собянин.

В этой связи московские власти после новогодних праздников сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет развиваться.

"Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях", – сказал мэр.

Собянин отметил, что большинство москвичей, переболевших COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме.

"Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме", – отметил он.

И все же, по словам Собянина, пока рано отменять все противовирусные ограничения. В частности, преждевременно разрешать массовые мероприятия и отменять домашний режим для людей из групп риска.