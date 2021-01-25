Путин рассказал о своей учебе игре на баяне

Президент России Владимир Путин в детстве учился игре на баяне с подачи своих родителей.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с учащимися университетов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, в детские годы отец с матерью его "продвигали в направлении умения играть на баяне" и он немного умел играть на инструменте.

Президент подчеркнул, что несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, любое музыкальное воспитание благотворно сказывается на развитии любого человека.

Глава государства не раз демонстрировал свое умение играть на пианино. На благотворительном вечере в Санкт-Петербурге в октябре 2010 года он сыграл композицию "С чего начинается Родина", в 2014 году исполнил для студентов МФТИ имени Баумана "Московские окна", а в ходе своего визита в КНР в мае 2017-го – композицию Василия Соловьева-Седого "Вечерняя песня" ("Город над вольной Невой").